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Глава «Ред Булл» раскрыл детали нового контракта Переса

Глава «Ред Булл» раскрыл детали нового контракта Переса
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о продлении контракта с мексиканцем Серхио Пересом до 2026 года.

По словам Хорнера, контракт и вправду предполагает два года сотрудничества, однако по схеме «1+1», в рамках которой решение по второму году остаётся за одной из сторон.

«Все они [Перес и Цунода] – гонщики «Ред Булл». Мы решили продлить контракт Чеко ещё на один год, но мы также не хотели отказываться от Юки. Он отлично справляется в «РБ» сейчас. И да, он остаётся ещё на год.

Один плюс один это два, поэтому это двухлетний контракт. Как и в любом контракте, в нём много нюансов, но это, очевидно, остаётся между гонщиком и командой», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

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