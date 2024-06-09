Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, обе «Феррари» и Перес сошли

В Монреале (Канада) завершилась гонка девятого этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем заезда стал трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.
Формула-1. Гран-при Канады. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов
2. Ландо Норрис («Макларен») +3.879
3. Джордж Расселл («Мерседес») +4.317
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4.915
5. Оскар Пиастри («Макларен») +10.199
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17.510
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23.625
8. Даниэль Риккардо («РБ») +28.672
9. Пьер Гасли («Альпин») +30.021
10. Эстебан Окон («Альпин») +30.313
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +30.824
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +31.253
13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +40.487
14. Юки Цунода («РБ») +52.694
15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг
Серхио Перес («Ред Булл») – сошёл
Карлос Сайнс («Феррари») – сошёл
Александер Албон («Уильямс») – сошёл
Шарль Леклер («Феррари») – сошёл
Логан Сарджент («Уильямс») – сошёл
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