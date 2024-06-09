Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Сумасшедшая гонка». Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Канады

«Сумасшедшая гонка». Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Канады
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Канады, состоявшейся сегодня, 9 июня, в Монреале.

«Гонка получилась сумасшедшей, много произошло. Нам было важно отдавать отчёт в своих решениях.

Команда хорошо справилась сегодня. Мы сохраняли спокойствие и вовремя провели пит-стоп. Машина безопасности сработала на нас, но и после мы хорошо справлялись с разрывом. Мне понравилось, было весело. Такие гонки нужны время от времени», — сказал Ферстаппен после выступления.

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +3,879.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +4,317.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4,915.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +10,199.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17,510.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23,625.
8. Даниэль Риккардо («РБ») +28,672.
9. Пьер Гасли («Альпин») +30,021.
10. Эстебан Окон («Альпин») +30,313.

Материалы по теме
Три команды в борьбе за победу под дождём! Каким был дикий Гран-при Канады
Live
Три команды в борьбе за победу под дождём! Каким был дикий Гран-при Канады
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android