«Сумасшедшая гонка». Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Канады

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Канады, состоявшейся сегодня, 9 июня, в Монреале.

«Гонка получилась сумасшедшей, много произошло. Нам было важно отдавать отчёт в своих решениях.

Команда хорошо справилась сегодня. Мы сохраняли спокойствие и вовремя провели пит-стоп. Машина безопасности сработала на нас, но и после мы хорошо справлялись с разрывом. Мне понравилось, было весело. Такие гонки нужны время от времени», — сказал Ферстаппен после выступления.

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +3,879.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +4,317.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4,915.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +10,199.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17,510.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23,625.

8. Даниэль Риккардо («РБ») +28,672.

9. Пьер Гасли («Альпин») +30,021.

10. Эстебан Окон («Альпин») +30,313.