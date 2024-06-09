Норрис прокомментировал потерю лидерства на Гран-при Канады из-за сейфти-кара

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Канады, состоявшейся сегодня, 9 июня, в Монреале. Напомним, британец финишировал вторым.

«Это был хаос! Как по мне, я провёл хорошую гонку, от старта и до финиша. На первых двух отрезках у нас был отличный темп, но помешал сейфти-кар. В Майами он нам помог, а в Канаде — нет. Думаю, я провёл идеальную гонку, просто не хватило удачи. Было весело.

В таких условиях очень трудно пилотировать, но в то же время приятно. Нужно отдать должное Максу, он провёл отличную гонку и не допустил ошибок. Я доволен вторым местом. Мы набрали немало очков, так что уикенд получился для нас хорошим. Спасибо команде. Мы близко к лидерам, и это приятно. Мы продолжим бороться», — сказал Норрис после выступления.