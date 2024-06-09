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Расселл: я допустил пару ошибок, попытавшись достигнуть предела, и поплатился за это

Расселл: я допустил пару ошибок, попытавшись достигнуть предела, и поплатился за это
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал выступление в гонке Гран-при Канады, состоявшейся сегодня, 9 июня, в Монреале. Напомним, британец финишировал третьим.

«Есть чувство упущенной возможности. Мы были очень быстры на промежуточных шинах вначале, но затем появился Ландо.

Затем мы перешли на слики, я допустил пару ошибок, попытавшись достигнуть предела, и поплатился за это. Как бы то ни было, первый подиум в сезоне, быстрая машина на протяжении всего уикенда и борьба за победу… было здорово. Такой и должна быть Формула-1, именно поэтому мы и гоняемся», — сказал Расселл после выступления.

Напомним, победителем Гран-при Канады стал трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

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