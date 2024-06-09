Макс Ферстаппен одержал 60-ю победу в Формуле-1

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен установил очередное достижение на Гран-при Канады, прошедшем с 7 по 9 июня в Монреале.
Голландец, финишировавший первым в гонке, одержал 60-ю победу в Формуле-1. Он стал третьим гонщиком в истории, достигнувшим этой отметки. Ниже приведены рекордсмены серии.
Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 103.
Михаэль Шумахер (Германия) – 91.
Макс Ферстаппен (Нидерланды) – 60.
Себастьян Феттель (Германия) – 53.
Ален Прост (Франция) – 51.
Формула-1. Гран-при Канады. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +3,879.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +4,317.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4,915.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +10,199.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17,510.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23,625.
8. Даниэль Риккардо («РБ») +28,672.
9. Пьер Гасли («Альпин») +30,021.
10. Эстебан Окон («Альпин») +30,313.