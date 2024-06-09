Расселл попал под расследование судей за контакт с Пиастри незадолго до финиша

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл попал под расследование со стороны судей Гран-при Канады Формулы-1 за свои действия в борьбе с представителем «Макларена» Оскаром Пиастри. В споре за третье место Расселл атаковал Пиастри по внешнему радиусу перед финальным поворотом и в какой-то момент сместился в сторону «Макларена», почти выдавив Оскара на обочину. В последний момент Расселл всё-таки отвернул и срезал финальный поворот, однако теперь судьи расследуют, не спровоцировал ли Джордж своими действиями опасный инцидент.

Расселл в итоге финишировал на Гран-при Канады третьим, Пиастри — пятым. Если стюарды признают вину Джорджа и выпишут ему десятисекундный штраф, то в итоговом протоколе гонщик «Мерседеса» окажется пятым, позади пилота «Макларена».