Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окону приказали пропустить Гасли. После финиша Эстебан с сарказмом поблагодарил команду

Окону приказали пропустить Гасли. После финиша Эстебан с сарказмом поблагодарил команду
Аудио-версия:
Комментарии

Французская команда «Альпин» применила командную тактику на последних кругах Гран-при Канады Формулы-1. Командный мостик приказал Эстебану Окону пропустить вперёд Пьера Гасли, чтобы у последнего появился шанс догнать представителя «РБ» Даниэля Риккардо. Окон выполнил приказ, а позже команда сообщила, что обратного размена позициями не произойдёт. В итоге Гасли и Окон завершили гонку на девятом и десятом местах, а Эстебан после финиша с сарказмом поблагодарил своих инженеров и всю команду.

«Без комментариев. Я слишком мил, я слишком мил. Я сделал то, что должен был, и это самое главное. Но вы, ребята, не сделали то, что должны были. Вот и всё. Очень рад работать с вами, парни — Стью, Дейв и Джош. Очень рад. Спасибо за поддержку», — сказал Окон по радио.

Материалы по теме
Нужно ли «Альпин» выгнать непутёвого гонщика прямо сейчас? Аргументы за и против
Нужно ли «Альпин» выгнать непутёвого гонщика прямо сейчас? Аргументы за и против
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android