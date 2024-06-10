Окону приказали пропустить Гасли. После финиша Эстебан с сарказмом поблагодарил команду

Французская команда «Альпин» применила командную тактику на последних кругах Гран-при Канады Формулы-1. Командный мостик приказал Эстебану Окону пропустить вперёд Пьера Гасли, чтобы у последнего появился шанс догнать представителя «РБ» Даниэля Риккардо. Окон выполнил приказ, а позже команда сообщила, что обратного размена позициями не произойдёт. В итоге Гасли и Окон завершили гонку на девятом и десятом местах, а Эстебан после финиша с сарказмом поблагодарил своих инженеров и всю команду.

«Без комментариев. Я слишком мил, я слишком мил. Я сделал то, что должен был, и это самое главное. Но вы, ребята, не сделали то, что должны были. Вот и всё. Очень рад работать с вами, парни — Стью, Дейв и Джош. Очень рад. Спасибо за поддержку», — сказал Окон по радио.