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Хэмилтон — о четвёртом месте в Канаде: одна из худших гонок, что я проводил

Хэмилтон — о четвёртом месте в Канаде: одна из худших гонок, что я проводил
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал своё выступление в гонке Гран-при Канады, несмотря на то что оно стало лучшим для него в сезоне. Напомним, британец финишировал четвёртым.

«Я очень плохо выступил. На квалификацию повлияли и другие факторы, но в основном виноват я. Сегодня была одна из худших гонок, что я проводил, слишком много ошибок. Очевидно, если бы я лучше провёл квалификацию, то оказался бы в лучшей позиции. Но имеем то, что имеем. Я вернусь к работе.

Машина становится тем, на чём мы можем бороться, и это хорошо для оставшейся части сезона. Если я должным образом настроюсь, но добьюсь лучших результатов на каком-то этапе. Я считаю, что машина была способна победить сегодня. Мы продолжим стараться», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.

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