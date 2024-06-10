Расселл: ошибка с Пиастри стоила мне возможной борьбы с Ферстаппеном

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал выступление в гонке Гран-при Канады, состоявшейся сегодня, 9 июня, в Монреале. Напомним, британец стартовал с поула, но финишировал третьим.

«У нас был темп. Макс был очень силён, но когда мы поставили «медиум», то стали очень быстры. Думаю, та ошибка с Оскаром, когда я попытался совершить обгон и уступил позицию Льюису, стоила нам второго места. Возможно, мы смогли бы побороться с Максом в конце», — приводит слова Расселла издание RaceFans.

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +3,879.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +4,317.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4,915.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +10,199.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17,510.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23,625.

8. Даниэль Риккардо («РБ») +28,672.

9. Пьер Гасли («Альпин») +30,021.

10. Эстебан Окон («Альпин») +30,313.