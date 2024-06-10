Окон — о пропуске Гасли: я свою работу сделал, но не команда. Всегда уважаю инструкции

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал приказ команды пропустить вперёд Пьера Гасли незадолго до финиша Гран-при Канады. В итоге Окон финишировал десятым прямо за напарником.

«Я должен был финишировать девятым. Я сыграл свою часть в уважении инструкций от команды, как и всегда это делаю. К сожалению, мы видим тенденцию, которая сохранится до конца года. Это неправильно. Я свою работу сделал, но не команда. Жаль, что гонка так закончилась. Есть ли от такого горечь? Да, конечно. Я провёл гонку, в которой стартовал последним, рискнул, где нужно, и должен был финишировать девятым, набрав два очка. Я рад, что мы как команда набрали очки, но мы бы набрали столько же, и если бы я не дал Пьеру пройти меня. Не знаю, кто отдал приказ не меняться позициями обратно. Я свою часть работы сделал, это самое главное. Мы обсудим всё внутри, как и всегда», — приводит слова Окона AutoHebdo.