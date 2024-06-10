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Алонсо — о пропуске Хэмилтона на пит-стопе: по крайней мере это случилось не на трассе!

Алонсо — о пропуске Хэмилтона на пит-стопе: по крайней мере это случилось не на трассе!
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Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал небольшую заминку на первом пит-стопе в гонке Гран-при Канады Формулы-1, из-за которой он пропустил вперёд представителя «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В итоге британец завершил гонку на четвёртой позиции, а испанец финишировал шестым.

«Пит-стоп — ничего страшного. В конечном счёте Хэмилтон был одним из быстрейших на трассе, так что было немного символично, что удавалось оставлять его позади. Он бы опередил меня рано или поздно, так что пит-стоп особо не повлиял. По крайней мере это случилось не на трассе, а в боксах!

Рад очкам. Шестое и седьмое места — хороший итог для «Астон Мартин» после пары сложных гонок», — приводит слова Алонсо Marca.

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