Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс назвал проблему «Феррари» в Канаде

Карлос Сайнс назвал проблему «Феррари» в Канаде
Комментарии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление в гонке Гран-при Канады, состоявшейся вчера, 9 июня, в Монреале. Напомним, испанец сошёл на 53-м круге после выезда с трассы.

«Гонка прошла на задворках, в борьбе за 12-е или 13-е место. У нас была очень плохая видимость, и, помимо этого, на протяжении всего уикенда у нас не было сцепления, мы испытывали трудности при любых условиях.

Нам не удалось определить причину проблемы, которая особенно сильно ощущалась в квалификации. По сухой трассе в гонке мы ехали лучше. Мы не были быстры на промежуточных шинах, и с этим нужно будет разобраться», — приводит слова Сайнса издание Marca.

Напомним, победителем Гран-при Канады стал трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, обе «Феррари» и Перес сошли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android