Карлос Сайнс назвал проблему «Феррари» в Канаде

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление в гонке Гран-при Канады, состоявшейся вчера, 9 июня, в Монреале. Напомним, испанец сошёл на 53-м круге после выезда с трассы.

«Гонка прошла на задворках, в борьбе за 12-е или 13-е место. У нас была очень плохая видимость, и, помимо этого, на протяжении всего уикенда у нас не было сцепления, мы испытывали трудности при любых условиях.

Нам не удалось определить причину проблемы, которая особенно сильно ощущалась в квалификации. По сухой трассе в гонке мы ехали лучше. Мы не были быстры на промежуточных шинах, и с этим нужно будет разобраться», — приводит слова Сайнса издание Marca.

Напомним, победителем Гран-при Канады стал трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.