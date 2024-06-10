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«Понял, что гонка закончена». Леклер рассказал, как много времени он терял на прямых

«Понял, что гонка закончена». Леклер рассказал, как много времени он терял на прямых
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал проблемы с двигателем и свой итоговый сход на Гран-при Канады Формулы-1.

«То, что мы часто меняем моторы, не слишком хороший знак. Нам нужно проанализировать сегодняшнюю проблему — я ещё не знаю, в чём было дело. Я терял на прямых секунду-полторы. Было трудно вести гонку, ведь, помимо потери времени, мне ещё нужно было выполнять тысячи вещей на руле.

Пока условия были сложными, всё шло неплохо: у нас был равный темп с пилотами вокруг, что придавало некоторой уверенности. Но когда ты теряешь полторы секунды, то в итоге пропускаешь всех вперёд — в этот момент я понял, что гонка закончена. Нам не хватало на прямых где-то 20–25 км/ч.

Во время пит-стопа мы перезагрузили машину — каким-то чудом стало лучше. Но мы не знали, почему тяга на выходе из поворотов была нестабильна, так что пилотировать было невозможно. Сегодня проблема была в моторе, вот и всё. Если отнять от наших кругов полторы секунды, то мы были в неплохой форме», — приводит слова Леклера Formu1a.Uno.

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