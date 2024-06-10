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Сайнс прокомментировал аварию с Албоном в Монреале

Сайнс прокомментировал аварию с Албоном в Монреале
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс, комментируя своё выступление в гонке Гран-при Канады, высказался о своём сходе.

Напомним, Сайнса занесло в конце заезда, испанца развернуло, и он задел обгонявшего его Алекса Албона из «Уильямса», после чего поехал в боксы.

«В конце гонки я стал быстрее на сликах и начал возвращаться, я претендовал на десятку и хотел немного рискнуть, чтобы продвинуться в DRS-паровозике, но допустил ошибку, не позволившую нам финишировать в десятке», — приводит слова Сайнса издание Marca.

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +3,879.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +4,317.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4,915.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +10,199.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17,510.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23,625.
8. Даниэль Риккардо («РБ») +28,672.
9. Пьер Гасли («Альпин») +30,021.
10. Эстебан Окон («Альпин») +30,313.

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