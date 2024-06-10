Сайнс прокомментировал аварию с Албоном в Монреале

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс, комментируя своё выступление в гонке Гран-при Канады, высказался о своём сходе.

Напомним, Сайнса занесло в конце заезда, испанца развернуло, и он задел обгонявшего его Алекса Албона из «Уильямса», после чего поехал в боксы.

«В конце гонки я стал быстрее на сликах и начал возвращаться, я претендовал на десятку и хотел немного рискнуть, чтобы продвинуться в DRS-паровозике, но допустил ошибку, не позволившую нам финишировать в десятке», — приводит слова Сайнса издание Marca.

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +3,879.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +4,317.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4,915.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +10,199.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17,510.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23,625.

8. Даниэль Риккардо («РБ») +28,672.

9. Пьер Гасли («Альпин») +30,021.

10. Эстебан Окон («Альпин») +30,313.