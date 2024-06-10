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В «Альпин» объяснили, почему приказали Окону пропустить Гасли

В «Альпин» объяснили, почему приказали Окону пропустить Гасли
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Руководитель «Альпин» Бруно Фамен прокомментировал решение применить командную тактику в конце Гран-при Канады и недовольство Эстебана Окона приказом пропустить вперёд Пьера Гасли.

«Он горячо отреагировал, что нормально. Пьер вышел вперёд, потому что у Эстебана была небольшая проблема с управлением энергией силовой установки. Это не была техническая проблема, но Эстебан сильно использовал энергию. Мы увидели, что он немного всех замедлил. Сзади нас догоняли „Хаасы“, и мы не могли атаковать Риккардо. Идеей было побороться с Риккардо за восьмое место. Мы попросили пилотов поменяться позициями незадолго до этого, произошла небольшая задержка. Если честно, всё это не слишком важно. Что имеет значение, так это командный результат», — приводит слова Фамена AutoHebdo.

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