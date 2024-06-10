Ферстаппен рассказал, как чуть не сбил сурка во время гонки Гран-при Канады

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент по ходу гонки Гран-при Канады Формулы-1, когда он чуть не сбил сурка на задней прямой трассы в Монреале.

«Он был словно мёртвый. Сначала я вообще подумал, что это какие-то обломки, а потом такой — о боже, это животное! Мне пришлось действительно замедлиться. В прошлом году в моей машине застряла птица, и я не хотел, чтобы в ней застрял и сурок», — заявил Ферстаппен на пресс-конференции после финиша Гран-при Канады.

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Формула-1. Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов

2. Ландо Норрис («Макларен») +3.879

3. Джордж Расселл («Мерседес») +4.317

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4.915

5. Оскар Пиастри («Макларен») +10.199

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17.510

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23.625

8. Даниэль Риккардо («РБ») +28.672

9. Пьер Гасли («Альпин») +30.021

10. Эстебан Окон («Альпин») +30.313

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +30.824

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +31.253

13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +40.487

14. Юки Цунода («РБ») +52.694

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг

Серхио Перес («Ред Булл») – сошёл

Карлос Сайнс («Феррари») – сошёл

Александер Албон («Уильямс») – сошёл

Шарль Леклер («Феррари») – сошёл

Логан Сарджент («Уильямс») – сошёл