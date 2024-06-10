«Глупый манёвр». Цунода высказался об ошибке, стоившей ему финиша в очках на ГП Канады

Пилот «РБ» Юки Цунода поделился реакцией на ошибку, которая стоила ему финиша в первой десятке на Гран-при Канады.

За несколько кругов до конца японец потерял контроль над машиной, преодолев один из поворотов задом, что едва не спровоцировало аварию с Нико Хюлькенбергом.

«Сегодня я ошибся, глупый манёвр, и мне очень жаль команду. Они определенно приняли правильное решение относительно стратегии и проделали хорошую работу.

На старых промежуточных шинах было нелегко, но я чувствовал себя хорошо. Кроме того, решение о переходе на дождевые шины было правильным. По крайней мере, нам удалось изменить ситуацию ещё после свободной практики и успешно выступить в квалификации. Это хорошо, но сегодня я разочарован и выступил не так, как должен был. Нужно было просто привезти очки домой», — приводит слова Цуноды пресс-служба «РБ».

На данный момент Юки Цунода занимает 10-е место в личном зачёте чемпионата Формулы-1 сезона-2024. В его активе 19 очков. Он на 14 очков опережает своего напарника Даниэля Риккардо.