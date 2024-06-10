Перес высказался о потере формы на последних Гран-при и аварии в Монреале

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал собственный сход на Гран-при Канады Формулы-1.

«В последнее время я словно потерял импульс, и я буду упорно работать в следующие пару недель, чтобы вернуться в форму. Я немного повредил переднее антикрыло на первом круге в контакте с Гасли, что сказалось на первом отрезке гонки. Была только одна сухая траектория большую часть гонки, так что временами было трудно обгонять. Позднее сухая траектория начала появляться, из-за чего мои промежуточные шины стали изнашиваться.

Когда я перешёл на новый комплект и поменял переднее антикрыло, то у меня появился хороший темп, однако обгонять всё ещё было непросто. Инцидент — моя вина. Я коснулся мокрой части трассы в шестом повороте и не мог остановить машину, не мог ударить по тормозам.

Последняя пара уикендов получилась очень сложной. Мы перегруппируемся, продолжим работать, сделаем выводы. Мы обнаружили после квалификации пару проблем, без которых квалифицировались бы намного выше. Надеюсь, мы сможем вернуться в форму в Испании, вновь выйти на уровень, на котором были ранее по ходу сезона. Я уверен в этом, впереди хорошие трассы для нас", — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».