Стало известно наказание Серхио Переса на ближайшем Гран-при Испании

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес получил штраф на три места на стартовой решётке Гран-при Испании. Об этом сообщает Motorsport.

Перес получил наказание за то, что остался на трассе на повреждённой машине во время гонки на Гран-при Канады. После того как Перес заехал на мокрый участок трассы, мексиканец врезался в барьеры шестого поворота на 53-м круге гонки. Стюарды посчитали, что Перес, продолживший движение и разбрасывавший по трассе осколки, создал небезопасные условия для продолжения гонки.

Сообщается, что команда также будет оштрафована на сумму в € 25 тыс.

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +3,879.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +4,317.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4,915.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +10,199.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17,510.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23,625.

8. Даниэль Риккардо («РБ») +28,672.

9. Пьер Гасли («Альпин») +30,021.

10. Эстебан Окон («Альпин») +30,313.

Материалы по теме Перес высказался о потере формы на последних Гран-при и аварии в Монреале

Самый долгий пит-стоп в Формуле-1: