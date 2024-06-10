Стало известно наказание Серхио Переса на ближайшем Гран-при Испании

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес получил штраф на три места на стартовой решётке Гран-при Испании. Об этом сообщает Motorsport.
Перес получил наказание за то, что остался на трассе на повреждённой машине во время гонки на Гран-при Канады. После того как Перес заехал на мокрый участок трассы, мексиканец врезался в барьеры шестого поворота на 53-м круге гонки. Стюарды посчитали, что Перес, продолживший движение и разбрасывавший по трассе осколки, создал небезопасные условия для продолжения гонки.
Сообщается, что команда также будет оштрафована на сумму в € 25 тыс.
Формула-1. Гран-при Канады. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +3,879.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +4,317.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4,915.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +10,199.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17,510.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23,625.
8. Даниэль Риккардо («РБ») +28,672.
9. Пьер Гасли («Альпин») +30,021.
10. Эстебан Окон («Альпин») +30,313.
Самый долгий пит-стоп в Формуле-1: