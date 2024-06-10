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Стало известно наказание Серхио Переса на ближайшем Гран-при Испании

Стало известно наказание Серхио Переса на ближайшем Гран-при Испании
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес получил штраф на три места на стартовой решётке Гран-при Испании. Об этом сообщает Motorsport.

Формула-1 2024. Этап 9, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
09 июня 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:45:47.927
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.879
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+4.317

Перес получил наказание за то, что остался на трассе на повреждённой машине во время гонки на Гран-при Канады. После того как Перес заехал на мокрый участок трассы, мексиканец врезался в барьеры шестого поворота на 53-м круге гонки. Стюарды посчитали, что Перес, продолживший движение и разбрасывавший по трассе осколки, создал небезопасные условия для продолжения гонки.

Сообщается, что команда также будет оштрафована на сумму в € 25 тыс.

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +3,879.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +4,317.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4,915.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +10,199.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17,510.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23,625.
8. Даниэль Риккардо («РБ») +28,672.
9. Пьер Гасли («Альпин») +30,021.
10. Эстебан Окон («Альпин») +30,313.

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