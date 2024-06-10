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Расселл избежал наказания за контакт с Пиастри на Гран-при Канады

Расселл избежал наказания за контакт с Пиастри на Гран-при Канады
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл избежал наказания за контакт с представителем «Макларена» Оскаром Пиастри в борьбе за третье место на Гран-при Канады.

Поводом для расследования стала атака Расселла по внешнему радиусу перед финальным поворотом, из-за которой Пиастри был выдавлен на обочину. Стюарды выслушали мнение обеих сторон и посмотрели видеозаписи. В итоге они приняли решение, что ни один из гонщиков не был полностью или преимущественно виноват, поэтому пилот «Мерседеса» не будет наказан.

Напомним, Расселл начинал гонку с поул-позиции, но финишировал третьим. Если бы стюарды признали вину британского пилота, то выписали бы ему 10-секундный штраф, из-за которого Джордж мог потерять свой подиум.

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