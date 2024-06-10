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Фредерик Вассёр высказался после схода двух болидов «Феррари» на ГП Канады

Фредерик Вассёр высказался после схода двух болидов «Феррари» на ГП Канады
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал неудачу команды на минувшем Гран-при Канады. Напомним, оба пилота «Скудерии» были вынуждены сойти с заезда: у Шарля Леклера возникли проблемы с мотором, а Карлос Сайнс попал в аварию.

«Леклер терял по восемь десятых за круг на протяжении 10-15 кругов из-за проблем с мотором. В определённый момент мы стали ждать красных флагов, чтобы перезапустить цикл двигателя. Однако красные флаги не появились, и нам пришлось позвать его в боксы. На этом гонка Шарля была окончена. Не уверен, что проблема напрямую связана с силовой установкой. Скорее, это вопрос в управлении с ней и контроле.

Что касается Карлоса, то он стартовал не очень хорошо, оказался в середине группы. В определённый момент у него случился контакт с Боттасом и Риккардо, и он повредил переднее крыло и днище. Это был тяжёлый уикенд», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia со ссылкой на Sky Sports.

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