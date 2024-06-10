Хорнер высказался о неудачном уикенде Серхио Переса в Канаде

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о неудачном уикенде для Серхио Переса на Гран-при Канады. Напомним, гонщик сошёл с гонки и получил штраф на три места на стартовой решётке Гран-при Испании.

«Это был ужасный уикенд для Чеко. Очевидно, мы получили некоторые повреждения на старте гонки. Ему нужно будет вернуться сильнее в Барселоне. К счастью, у «Феррари» сегодня всё прошло хуже, чем у нас, поэтому они не набрали очков. Это немного успокоило, но нам нужно, чтобы оба наших болида набирали очки. Сегодня нам это сошло с рук, но необходимо, чтобы Чеко вернул форму, в которой он пребывал в начале года.

Он хороший гонщик с крепким характером. Я думаю, что неудачи ранят его больше, чем кого-либо другого. Он будет полон решимости вернуться и показать всем форму, на которую, как мы знаем, он способен и которую он продемонстрировал в первых четырёх гонках этого года», — приводит слова Хорнера GPblog.

Серхио Перес, который продлил контракт с «Ред Булл» до 2026 года, сошёл со второй гонки подряд и за последние три этапа набрал четыре очка.