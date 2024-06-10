Ландо Норрис: мы сейчас находимся на таком уровне, когда нас не устраивает второе место

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о командной ошибке, которая привела к потере лидерства на Гран-при Канады.

«Мы должны были выиграть гонку сегодня, но этого не случилось. Так что это расстраивает. У нас был темп, возможно, не под конец на сухом отрезке. Оказалось, что это не имело большого значения, но сегодня мы должны были победить – вот и всё. Мы как команда проделали недостаточно хорошую работу, когда нужно было заехать в боксы и не застрять за машиной безопасности. Так что я не думаю, что это была удача или неудача.

Думаю, мы сейчас находимся на том уровне, когда нас не устраивает второе место. Цель – победить, а мы этого не сделали. При объявлении о первом сейфти-каре дело было не в тайминге: у меня было достаточно времени, чтобы заехать в боксы, но мы этого не сделали», — приводит слова Норриса Motorsport.