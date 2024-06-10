Тото Вольф заявил, что на секунду задумался о победе на Гран-при Канады

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал итоги Гран-при Канады. Напомним, Джордж Расселл начал гонку с поул-позиции, но финишировал третьим.

«Возможно, победа была маловероятна. Но когда Джордж был на жёстком комплекте резины, при этом догонял лидеров и показывал действительно высокий темп, на секунду мы задумались о победе, но нельзя быть слишком жадными.

С одной стороны, гонка была блестящей, а с другой стороны, Джордж мог бы избежать ошибок. Важно, что мы предоставили гонщикам быструю машину. Нам нужно позитивно смотреть на вещи, потому что мы сделали настоящий шаг вперёд, постепенно обновляя болид — направление нашего развития верное», — приводит слова Вольфа Racingnews365.