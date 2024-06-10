Вассёр раскрыл, кого винит в провале «Феррари» на Гран-при Канады

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о выступлении команды на недавнем Гран-при Канады. По словам Вассёра, команда навредила сама себе.

«Это был сложный уикенд. Но условия не нанесли нам какого-то вреда, мы сами себе навредили. Что касается двигателя, то это техническая проблема, в которой нам нужно как следует разобраться. Если говорить о Карлосе, то проблема заключалась в том, что он застрял в трафике на старте гонки, а потом была лишь одна сухая траектория. Повреждения болида оказались слишком весомыми, он потерял 20 пунктов прижимной силы, что эквивалентно примерно от шести до восьми десятых за круг. С такими повреждениями трудно совершать обгоны», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, оба гонщика «Феррари» в Монреале были вынуждены сойти с заезда: у Шарля Леклера возникли проблемы с мотором, а Карлос Сайнс попал в аварию.

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