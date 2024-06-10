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Логан Сарджент рассказал о трудностях на Гран-при Канады

Логан Сарджент рассказал о трудностях на Гран-при Канады
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Пилот «Уильямса» Логан Сарджент рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся во время Гран-при Канады. Напомним, американец сошёл с гонки после контакта с ограждением.

«Условия на трассе были сложными, особенно в начале гонки из-за большого количества стоячей воды. Было довольно много аквапланирования, с которым я пытался справиться. Сегодня я допустил слишком много ошибок, две из них были критическими. Задняя часть болида вышла из-под контроля, и я не смог «поймать» её.

Я недоволен собой, так как чувствовал, что хорошо проводил уикенд. У нас был хороший темп, когда мы чисто проезжали круги. Но мы будем двигаться дальше и готовиться к следующим гонкам», — приводит слова Сарджента пресс-служба «Уильямса».

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