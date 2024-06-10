В России стартует чемпионат по мотогонкам Motoring

В эти выходные 14-16 июня в Москве стартует новый сезон главного чемпионата страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам – Motoring 2024. В этом году участников и зрителей ждут шесть этапов в Москве и Санкт-Петербурге.

14 и 15 июня состоятся тренировочные заезды и квалификации для всех технических дисциплин. Главный день первого гоночного этапа состоится 16 июня на автодроме Moscow Raceway. Гостей традиционно будут ждать развлечения на любой вкус: пять зрелищных гонок, участие в которых примут более 100 пилотов и более 25 команд со всей России, выступления артистов и диджей-сет на музыкальной сцене, а также комфортная лаунж-зона с напитками и закусками для просмотра гонок.

Фото: Motoring

Шоссейно-кольцевые мотогонки – это самая престижная, динамичная и популярная из всех мотодисциплин, которую по праву считают королевской – наравне с Formula 1.

Серия Motoring проводится с 2019 года, а регламент чемпионата соответствует международным правилам проведения шоссейно-кольцевых мотогонок FIM. Соревнования проходят на ведущих российских автодромах, соответствующих всем стандартам к качеству асфальтового покрытия и безопасности, так как традиционно в кольце – самые высокие скорости и технологичные мотоциклы.

Фото: Motoring

Не останутся в стороне и юные гости фестиваля: для них организаторы подготовят большую зону с интерактивными развлечениями и мастер-классами. А 16 июня по традиции пройдут детские гонки на беговелах. Юные райдеры поборются за кубки победителей и звание быстрейшего. А для гостей, у которых пока нет собственного ранбайка, будут организованы бесплатные свободные заезды на прокатных беговелах.

В прошлом году серия Motoring впервые в истории провела гонки на большом треке для пилотов 11-14 лет. В 2024 году детская серия продолжится и пройдет в шесть этапов на ведущих российских картодромах.

Календарь чемпионата Motoring сезона-2024:

Первый этап – 14-16 июня, Москва, Moscow Raceway

Второй этап – 28-30 июня, Санкт-Петербург, Igora Drive

Третий этап – 12-14 июня, Москва, Moscow Raceway

Четвёртый этап – 2-4 августа, Москва, Moscow Raceway

Пятый этап – 16-18 августа, Санкт-Петербург, Igora Drive

Шестой этап – 30 августа-1 сентября, Москва, Moscow Raceway

Билеты на первый этап серии Motoring уже доступны на сайте «Чемпионата».