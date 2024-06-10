Хюлькенберг: когда болид Цуноды закрутило, я приготовился к столкновению

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал свою реакцию на потенциальную аварию с гонщиком «РБ» Юки Цунодой на Гран-при Канады.

«Когда болид Цуноды закрутило, я попытался среагировать и как-то избежать контакта, но между нами было несколько миллиметров — я уже приготовился к столкновению.

Первые 10 кругов прошли достаточно неплохо, но затем трасса высохла, так что вся работа снова пошла насмарку, но мы знали, что такой сценарий возможен. Я думаю, что это была чистая гонка с моей стороны, без ошибок, но нам немного не повезло с одной из машин безопасности. Под конец гонки мы правильно сделали, что подождали с переходом на слики, потому что в первом секторе было сложно удерживать болид на трассе. Я отыграл несколько позиций, но затем оказался в плотной группе. Я ехал с высокой прижимной силой, поэтому на прямых мне было трудно обороняться, и без DRS я ехал довольно медленно», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

Напомним, Хюлькенберг финишировал в гонке 11-м, а Цунода — 14-м.