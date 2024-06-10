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Американский блогер покрыл Tesla Cybertruck чистым золотом

Американский блогер покрыл Tesla Cybertruck чистым золотом
Покрытый золотом Tesla Cybertruck
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Американский YouTube-блогер Зак Нельсон, который ведёт канал JerryRigEverything, показал, как покрыл слоем чистого 24-каратного золота кузов электропикапа Tesla Cybertruck.

Права на видео принадлежат JerryRigEverything. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале JerryRigEverything.

Для этого с автомобиля сначала были сняты все датчики, камеры и зеркала, после чего нужно было обратить кузов из нержавеющей стали, чтобы он был готов к покрытию золотом. В общей сложности процесс занимает несколько дней, а по его окончании необходимо добавить защитную плёнку, которая обеспечит сохранность золотого покрытия. По словам Зака Нельсона, такая процедура обошлась в сумму порядка $ 60 тыс.

Отметим, что это не первый за последнее время проект с активным использованием золота. Так, в начале 2024 года в Koenigsegg показали уникальный Jesko Odin с золотыми торцевыми пластинами заднего антикрыла и элементами экстерьера. Позднее была представлена Arese RH95 Vento D’Oro, созданная по индивидуальному заказу с использованием позолоченных элементов кузова. Наконец, в марте 2024 года тюнинг-ателье Mansory показало украшенный золотом Rolls-Royce Cullinan.

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