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Хорнер признал, что «Макларен» сам упустил победу на ГП Канады

Хорнер признал, что «Макларен» сам упустил победу на ГП Канады
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что «Макларен» упустил победу на Гран-при Канады из-за позднего пит-стопа Ландо Норриса.

«Когда Ландо сделал пит-стоп, у Ферстаппена шины были в окне рабочей температуры, поэтому он смог сократить трёхсекундное отставание в первом секторе. Так что выбор времени имел решающее значение.

На первом отрезке мы выглядели очень конкурентоспособно в начале гонки, атакуя Джорджа Расселла, и быстро оторвались от машин позади на семь секунд. Так что к более влажным условиям мы были вполне готовы. На тот момент казалось, что «Макларен» были фаворитами на победу в гонке. Но затем наступили пит-стопы, и мы установили ещё один новый набор интеров. Машина безопасности нейтрализовала внесённые нами корректировки, после чего мы смогли занять лучшую позицию», — приводит слова Хорнера Autosport.

Напомним, Макс Ферстаппен финишировал первым на Гран-при Канады и одержал 60-ю победу в Формуле-1. Ландо Норрис занял второе место.

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