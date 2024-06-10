«Кик-Заубер» усилил технический штаб бывшим инженером «Ред Булл» и «Макларена»

Команда «Кик-Заубер» объявила о приглашении Стефано Сордо на должность директора по производительности в преддверии дебюта «Ауди» в 2026 году.

«Назначение Стефано — важный шаг для развития структуры нашего технического департамента. Стефано знает, что нужно команде-победителю, учитывая его богатый опыт. Он идеально подходит для анализа сильных и слабых сторон наших технических операций и решения необходимых задач. У нас сильная техническая команда в Хинвиле, и назначение Стефано поможет нам продуктивно использовать его навыки, пока заводская команда «Ауди» готовится к своему дебюту», — приводит слова Андреаса Зайдля, генерального директора «Заубера», пресс-служба команды.

Стефано Сордо работал в таких командах, как «Ред Булл» и «Макларен», и последние несколько лет занимал должность технического директора в «Рэйхол-Леттерман»