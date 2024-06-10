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Серхио Перес извинился перед своей командой после ГП Канады

Серхио Перес извинился перед своей командой после ГП Канады
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес извинился перед командой после неудачного уикенда на Гран-при Канады. Мексиканец сошёл с гонки и получил штраф на три места на стартовой решётке Гран-при Испании за то, что остался на трассе на повреждённой машине. Стюарды решили, что Перес создал небезопасные условия для продолжения гонки.

«Мне очень жаль, я сегодня подвёл свою команду. Но мы, без сомнений, вернёмся сильнее. Нам предстоит пройти очень долгий путь», — написал Перес на своей странице в социальной сети.

Серхио Перес, который продлил контракт с «Ред Булл» до 2026 года, за последние три этапа набрал четыре очка. На Гран-при Монако мексиканец сошёл с гонки после аварии с двумя пилотами «Хааса», а на Гран-при Канады — после контакта с ограждением.

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