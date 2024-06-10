В «Альпин» заявили, что Окон пропустил Гасли через полтора круга после приказа

В «Альпин» раскрыли детали применения командной тактики на Гран-при Канады. Команда отметила, что французский гонщик Эстебан Окон пропустил своего сокомандника Пьера Гасли только через полтора круга после приказа.

«Ближе к концу гонки у Эстебана возникла проблема с управлением энергией. В начале 68-го круга Эстебану было приказано пропустить Пьера, чтобы дать ему шанс атаковать Риккардо и занять восьмое место. Эстебан терял скорость из-за предполагаемой проблемы с силовой установкой, и команда была уверена, что Пьер сможет атаковать Риккардо с помощью DRS.

Затем Эстебан пропустил Пьера в середине 69-го круга в восьмом повороте. Но было уже поздно, потому что Риккардо уехал далеко вперёд, чтобы Пьер мог оказать давление, а Хюлькенберг атаковал сзади, поэтому было слишком рискованно менять позиции обратно. Важно, что команде удалось завоевать важные очки за девятое и 10-е места», — приводит слова пресс-службы «Альпин» F1i.