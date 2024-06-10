Эксперт: если перевернуть ситуацию с Пересом в Канаде, получится Сингапур-2008

Известный обозреватель Уилл Бакстон прокомментировал штраф пилота «Ред Булл» мексиканца Серхио Переса на Гран-при Канады.
Напомним, Перес был наказан за то, что остался на трассе после столкновениям с барьером, но продолжил движение, разбросав по трассе осколки.
«Лично я не считаю, что последствия для команды достаточны. Команда признала, что сказала Пересу сознательно нарушить правила и подвергнуть опасности других гонщиков, чтобы избежать машины безопасности, которая, и они это знали, могла лишить их победы.
Переверните результат рассуждений, и у вас получится команда, которая говорит пилоту нарушить правила, чтобы спровоцировать машину безопасности, дающую ей победить. Одна команда получает понижение на решётке, другая – это Сингапур-2008», — написал Бакстон в соцсети X (ранее Twitter).
Самые памятные Гран-при Канады Формулы-1