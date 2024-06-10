Оруджев — о командной тактике против Окона: это был как щелчок по носу, указать на место

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о командной тактике «Альпин» на минувшем Гран-при Канады.

Напомним, команда приказала Эстебану Окону пропустить напарника Пьера Гасли, чтобы дать ему возможность догнать Даниэля Риккардо из «РБ», и позже сообщила, что обратного размена не будет.

«Ощущение, что это был как щелчок по носу: указать на своё место. Ситуация Эстебана незавидная. Пока что он без места на следующий год, и Окону сейчас надо показывать, что он надёжный командный игрок, хотя им не является. Может быть, в его контракте есть пункты, за что его могут отстранить от гонок. Может, «Альпин» над таким вариантом раздумывает. Если так случится, то найти место ему станет намного труднее», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».