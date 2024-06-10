Оруджев ответил, какой гонщик был больше всего достоин победы на Гран-при Канады

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил, какой гонщик, по его мнению, больше остальных был достоин победы на минувшем Гран-при Канады.

«Макс: Он не ошибался. Команда с тактикой — тоже. Когда надо было выдать быстрый круг, Ферстаппен его выдавал. Так что очень заслуженная, рабочая, тяжёлая победа», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов

2. Ландо Норрис («Макларен») +3.879

3. Джордж Расселл («Мерседес») +4.317

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4.915

5. Оскар Пиастри («Макларен») +10.199

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17.510

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23.625

8. Даниэль Риккардо («РБ») +28.672

9. Пьер Гасли («Альпин») +30.021

10. Эстебан Окон («Альпин») +30.313