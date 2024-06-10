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Первый экземпляр редкого рестомода Mercedes для DTM выставлен на аукцион

Первый экземпляр редкого рестомода Mercedes для DTM выставлен на аукцион
HWA EVO
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На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт в немецком городе Тегернзее 27 июля, выставлен первый экземпляр HWA EVO — рестомода, созданного известным немецким ателье в честь Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II.

HWA EVO

HWA EVO

Фото: rmsothebys.com

Оригинальный автомобиль был выпущен Mercedes-Benz ограниченной серией для омологации своей гоночной машины серии DTM, которая в 1992 году принесла Клаусу Людвигу второй чемпионский титул.

HWA EVO

HWA EVO

Фото: rmsothebys.com

Проект HWA EVO был представлен в декабре прошлого года, под капотом у автомобиля трёхлитровый двигатель V6 мощностью 450 лошадиных сил, комплектуемый шестиступенчатой трансмиссией. В общей сложности будет выпущено 100 таких автомобилей, стоимость каждого из них — € 714 тыс.

HWA EVO

HWA EVO

Фото: rmsothebys.com

При этом на торги выставлен предсерийный прототип HWA EVO. Ожидаемая стоимость лота — € 700-900 тыс.

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