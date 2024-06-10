Оруджев — о контракте Переса: могли бы и Роналду подписать, продажи «мерча» решают!

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал новость о продлении контракта мексиканца Серхио Переса с «Ред Булл».

Напомним, ранее стало известно, что Перес гарантированно останется в австрийской команде в 2025 году с опцией продления соглашения ещё на один сезон.

«Я так понял, что результатами там не руководствуются. А вот продажи «мерча» решают. В целом могли бы и Роналду подписать! Результаты, безусловно, были бы хуже, но зато каждый раз писали бы про него и продавали тьму футболок, кепок и всего остального. Это, конечно, сарказм, но грустно за Лоусона и остальных ребят в молодёжных программах», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».