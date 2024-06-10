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Оруджев прокомментировал перепалку в СМИ между Риккардо и Вильнёвом

Оруджев прокомментировал перепалку в СМИ между Риккардо и Вильнёвом
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал публичный конфликт между пилотом «РБ» Даниэлем Риккардо и экс-чемпионом мира Жаком Вильнёвом.

Напомним, Вильнёв раскритиковал последние выступления Риккардо, на что австралиец отреагировал негативно.

«Жак известен своими резкими высказываниями, поэтому не стоит на это обращать внимания. Все помнят, что после титула он очень сильно сдал. Но и отрицать, что Дэн проводит последние несколько лет посредственно, глупо. Так что в целом оба молодцы: мы их вспомнили лишний раз и обсудили. Может, и мне стоит резко высказываться — тогда и меня обсуждать будут больше!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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