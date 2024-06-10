Шатов выиграл третий этап RDS Europe в зачёте NXT, Пальмин — победитель в зачёте PRO

В Казани завершился третий этап Российской дрифт серии (RDS), прошедший 8-9 июня на автодроме KazanRing Canyon.

Зачёт NXT

Топ-8 стала первой стадией для представителей зачёта NXT. Уже в первой паре между Тарасом Шатовым и Тимофеем Никифоровым судьи назначили ОМТ. По итогам дополнительного заезда в полуфиналы вышел Тарас Шатов. Также участниками топ-4 стали Иван Седых, Андрей Куликов и Леонид Дворников.

Первую путёвку в финал третьего этапа RDS Europe 2024 завоевал Тарас Шатов, который выиграл хит против Ивана Седых. Компанию в главном заезде уикенда ему составил ещё один дебютант сезона-2024 Андрей Куликов, оставивший не у дел Леонида Дворникова.

Заезд за третье место между Иваном Седых и Леонидом Дворниковым закончился в пользу второго гонщика после двух достойных проездов. В финале встретились два дебютанта – Тарас Шатов и Андрей Куликов. Уроженец Казани Тарас Шатов стал победителем.

Личный зачёт, NXT:

1. Тарас Шатов

2. Андрей Куликов

3. Леонид Дворников

Зачёт PRO

Стартовал зачёт PRO со стадии топ-24, в топ-16 прошли следующие пилоты: Ваге Акопян, Владислав Сазонов, Артём Рейзбих, Егор Губин, Даниил Баландин, Кирилл Мацкевич, Тимофей Добровольский и Артём Лейтис.

В топ-8 прошли пилоты: Артём Лейтис, Иван Пальмин, Данила Воробьёв, Евгений Иванчей, Алексей Козлов, Илья Фёдоров, Кирилл Мацкевич, Григорий Гусев.

В топ-4 прошли: Данила Воробьёв и Иван Пальмин, а также Илья Фёдоров и Григорий Гусев.

Сокомандники по LUKOIL Racing Drift Team Григорий Гусев и Данила Воробьёв встретились в заезде за третье место. Произошла авария, виновным был признан Гусев, поэтому Воробьёв занял третье место и вступил на подиум в личном зачёте.

В финале Пальмин и Фёдоров сошлись в равной и плотной борьбе на протяжении всего гоночного полотна. В некоторые моменты до контакта оставалось совсем немного, однако хит прошёл максимально чисто. В итоге судей больше впечатлила езда Ивана Пальмина, который второй раз подряд побеждает на этапе RDS Europe 2024.

Команда Carville Racing оформила на этапе «три кола»: победа в квалификации, победа в личном зачёте, победа в командном зачёте.

Личный зачёт, PRO:

1. Иван Пальмин, Carville Racing

2. Илья Фёдоров

3. Данила Воробьёв, LUKOIL Racing Drift Team

Командный зачёт, PRO

1. Carville Racing (Иван Пальмин, Алексей Козлов, Феодор Чевычелов)

2. LUKOIL Racing Drift Team (Григорий Гусев, Данила Воробьёв, Даниил Баландин)

3. Lemarc Yakhnich motorsport Winline Team (Артём Лейтис, Федор Воробьёв)

Следующий этап RDS Europe 2024 пройдёт 6-7 июля в Нижнем Новгороде на автодроме NRing.

Фото: RDS Europe

Фото: RDS Europe