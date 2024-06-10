В «Макларене» ответили, сколько у них было времени, чтобы позвать Норриса на пит-стоп

Глава «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал ключевой момент гонки Гран-при Канады, прошедшей на минувших выходных в Монреале.

Напомним, Ландо Норрис ехал первым, но лишился лидерства после того, как следовавшие за ним Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри воспользовались сейфти-каром и заехали на пит-стоп. Норрис же на момент сейфти-кара был рядом с поворотом в боксы. Британец финишировал вторым.

«Мы быстро выяснили, что Ландо был в полутора секундах от пит-стопа, от того момента, когда нужно было повернуть. Оглядываясь назад, мы могли бы сказать пилоту, что в случае появления машины безопасности нужно заезжать на пит-стоп, и он мог бы отреагировать инстинктивно», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.