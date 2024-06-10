Расселл: скорость «Мерседеса» в Канаде не стала сюрпризом

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел, комментируя успешное выступление команды в гонке Гран-при Канады, заявил, что результат не стал для неё неожиданностью.

Напомним, Расселл финишировал третьим, принеся «Мерседесу» первый подиум в сезоне, а его напарник Льюис Хэмилтон стал четвёртым.

«Увеличение скорости, которое мы увидели в этот уикенд, не стало для нас сюрпризом. Вся статистика с базы сообщала нам о том, что с обновлениями мы получим большой прирост», — приводит слова Расселла издание Motorsport-Total.

В настоящий момент, после девяти этапов, «Мерседес» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов. Расселл занимает седьмое место в личном зачёте, Хэмилтон – восьмое.

Ранее Расселл рассказал об ошибке в Канаде, стоившей ему борьбы за победу.