Норрис опередил Леклера в рейтинге пилотов Ф-1 от «Чемпионата», Цунода выпал из топ-5

По итогам прошедшего в минувший уикенд Гран-при Канады пилот команды «Макларен» Ландо Норрис опередил Шарля Леклера из «Феррари» в рейтинге, составленном на основе оценок, которые редакция «Чемпионата» выставляет пилотам Формулы-1 после каждого этапа.

Норрис, который возглавлял пелотон в момент выезда автомобиля безопасности на середине дистанции, получил за уикенд наибольший балл среди всех пилотов — 9,5. В то же время Леклер на фоне проблем с машиной провёл невзрачную гонку, получил 7 баллов и по средней оценке за все этапы оказался ниже Ландо.

Ещё более низкую оценку получил Юки Цунода — японец допустил разворот в конце гонки и потерял место в первой десятке. Цунода получил оценку в четыре балла и выпал из пятёрки сильнейших, уступив место Оскару Пиастри.

Самые низкие оценки за Гран-при Канады получили Серхио Перес и Логан Сарджент — по два балла.

Сводный рейтинг пилотов Формулы-1 от «Чемпионата»:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8,5 балла в среднем.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 8,0.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 7,8.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 7,3.

5. Оскар Пиастри («Макларен») — 7,2.

Следующий этап Формулы-1 — Гран-при Испании — пройдёт 23 июня в Барселоне.