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Экс-пилот Ф-1: жаль Сайнса из-за ухода, он одного уровня с Леклером

Экс-пилот Ф-1: жаль Сайнса из-за ухода, он одного уровня с Леклером
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Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказался о перспективах испанца Карлоса Сайнса-младшего после ухода из «Феррари».

«Очень жаль. Мне немного обидно за него, потому что он, в общем-то, на одном уровне с Леклером. Но «Феррари» предпочла Хэмилтона, который, как предполагается, привнесёт динамизма. Льюис обязательно приведёт за собой одного-двух серьёзных технических специалистов, необходимых «Феррари», среди которых может оказаться Эдриан Ньюи.

Сайнсу очень тяжело, потом что сейчас нет хороших вариантов. «Ред Булл» — это очевидный выбор, но для них в приоритете собственная команда», — приводит слова Сайнса издание Bild.

Напомним, Карлос Сайнс-младший покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона.

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