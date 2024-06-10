Вильнёв: «Мерседес» — команда Антонелли, Вольф не допустит другого варианта из-за эго

Чемпион мира 1997 года канадец Жак Вильнёв высказался о готовящейся замене звёздного британца Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».

«Мерседес» на самом деле не является открытой дверью. Это команда Антонелли, он — её будущее. Его готовили к этому. Тото не допустит другого варианта из-за эго. Он будет доказывать миру, что был прав, он знал, что Антонелли, когда ему было 12 лет, будущий чемпион», — приводит слова Вильнёва издание Crash.net.

Напомним, 17-летний итальянец Андреа Кими Антонелии проводит нынешний сезон в Формуле-2. В настоящий момент он занимает шестую позицию в личном зачёте чемпионата, имея на своём счету 48 очков.

Ранее Тото Вольф намекнул, что «Мерседес» отказал испанцу Карлосу Сайнсу.