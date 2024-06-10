Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вильнёв: «Мерседес» — команда Антонелли, Вольф не допустит другого варианта из-за эго

Вильнёв: «Мерседес» — команда Антонелли, Вольф не допустит другого варианта из-за эго
Комментарии

Чемпион мира 1997 года канадец Жак Вильнёв высказался о готовящейся замене звёздного британца Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».

«Мерседес» на самом деле не является открытой дверью. Это команда Антонелли, он — её будущее. Его готовили к этому. Тото не допустит другого варианта из-за эго. Он будет доказывать миру, что был прав, он знал, что Антонелли, когда ему было 12 лет, будущий чемпион», — приводит слова Вильнёва издание Crash.net.

Напомним, 17-летний итальянец Андреа Кими Антонелии проводит нынешний сезон в Формуле-2. В настоящий момент он занимает шестую позицию в личном зачёте чемпионата, имея на своём счету 48 очков.

Ранее Тото Вольф намекнул, что «Мерседес» отказал испанцу Карлосу Сайнсу.

Материалы по теме
Тото Вольф назвал имя пилота, который является будущим «Мерседеса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android