«Это редкость». Норрис сказал, что делает его и Пиастри исключительной парой гонщиков

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис заявил, что он и его напарник австралиец Оскар Пиастри являются одной из сильнейших пар гонщиков на стартовой решётке.

«Это одно из наших сильнейших качеств сейчас. У нас в «Макларене» есть два пилота, которые не совершают ошибок и каждый уикенд выжимают из машины максимум. Это редкость, на стартовой решётке не так уж и много таких команд.

Мы были последовательнее «Феррари» в Канаде, у них же были ошибки и кое-какие трудности. В конечном итоге наш командный результат лучше, чем у Макса. Мы делаем хорошую работу, но нам нужно продолжать выкладываться изо всех сил и привносить обновления», — сказал Норрис на пресс-конференции.

Ранее Норрис прокомментировал проигрыш в гонке Гран-при Канады.

Материалы по теме Ландо Норрис: мы сейчас находимся на таком уровне, когда нас не устраивает второе место

Норрис помог набить Брауну татуировку в честь победы в Майами: