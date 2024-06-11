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Марко назвал лучший состав пилотов Ф-1 на данный момент. Это не Ферстаппен и Перес

Марко назвал лучший состав пилотов Ф-1 на данный момент. Это не Ферстаппен и Перес
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу лучшего дуэта пилотов в Формуле-1 на данный момент. По мнению Марко, таковым является состав «Макларена» в лице Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Лучший дуэт гонщиков в паддоке? Ландо Норрис и Оскар Пиастри в «Макларене». Они молоды и голодны. В настоящий момент они хорошо ладят и здорово работают вместе», — приводит слова Марко издание Journal de Montreal.

В настоящий момент Макс Ферстаппен из «Ред Булл» является лидером общего зачёта пилотов Формулы-1, имея в активе 194 очка. На втором месте Шарль Леклер из Феррари» (138 баллов). Топ-3 замыкает Норрис (131). Пиастри на шестой позиции (81).

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