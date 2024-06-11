Марко раскрыл, почему было решено продлить контракт между Цунодой и «РБ» на год

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу публичного конфликта между пилотом «РБ» Даниэлем Риккардо и экс-чемпионом мира Жаком Вильнёвом. Напомним, Вильнёв подверг критике последние выступления австралийца, на что тот отреагировал негативно. Марко не стал комментировать высказывания Вильнёва и вместо этого привёл в пример Юки Цуноду.

«Прав ли чемпион мира 1997 года? Я не слышал его комментария. Даниэль должен побеждать Юки Цуноду в «РБ». В этом году у него не получается. Скорее происходит обратное.

Юки сильно изменился с момента своего прихода в Формулу-1. Он действительно добился прогресса. Он эмоциональный гонщик, и ему удаётся сводить к минимуму свои ошибки. Он молод и соответствует нашему шаблону. Именно поэтому мы только что продлили его контракт ещё на год», — приводит слова Марко Journal de Montreal.

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