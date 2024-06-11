Жак Вильнёв обратился к Риккардо, который его грубо оскорбил

Чемпион Формулы-1 1997 года канадец Жак Вильнёв отреагировал на резкие слова пилота «РБ» Даниэля Риккардо. Ранее Вильнёв высказал мнение, что австралийцу пора покинуть «Королевские гонки» на фоне слабых результатов в последние сезоны. После это Даниэль позволил себе ряд грубых высказываний в адрес Жака.

«Его реакция была немного личной, а ведь он является примером для подражания для других. Как и другие 20 пилотов, он должен понимать, что на нём лежит ответственность, когда он делает заявления. Нужно оставаться профессионалом. Тебя слушают дети. Не принимай это на свой счёт. Оказывается, я слишком часто ударялся, когда играл в хоккей, – здорово, что я это узнал от него. Я проник ему под кожу, но благодаря этому его пилотирование может стать лучше», — приводит слова Вильнёва Speedcafe.

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